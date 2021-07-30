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19:05 30.07.2021

СНБО на следующем заседании заслушает главу Госэкоинспекции по вопросу загрязнения среды водоканалами

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СНБО на следующем заседании заслушает главу Госэкоинспекции по вопросу загрязнения среды водоканалами

Руководитель Государственной экологической инспекции Украины будет приглашен на следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и заслушан по ряду вопросов, в частности, работы находящихся в коммунальной собственности водоканалов и загрязнения ими окружающей среды, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал акцент на бездеятельности нашей экологической службы. Он считает, и его поддерживают все члены Совета нацбезопасности и обороны, что на ближайшем заседании мы будем заслушивать главу этой службы, чем они занимаются, и почему на сегодня нет (реакции – ИФ) на те позорные случаи, на которые уже было решение Совета нацбезопасности относительно Ингулецкого региона, относительно работы местных водоканалов", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу вечером.

"К превеликому сожалению, одним из крупных загрязнителей именно являются водоканалы. И нам нужно с этим вопросом разбираться", - подчеркнул он.

Теги: #водоканалы #снбо #госинспекция
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