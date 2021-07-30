СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание в ближайшее время привести в соответствие все границы Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Первый вопрос, который мы рассматривали, это вопрос об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. По этому вопросу был доклад министра внутренних дел, который сегодня является непосредственно куратором нашей пограничной службы. Было принято соответствующее решение. Мы с вами находимся в помещении пограничников в городе Краматорске. Это символическое событие. Есть задание, которое поставил президент - в ближайшее время привести в соответствие все наши границы", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.