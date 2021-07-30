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18:07 30.07.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник применял ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих ОС нет.

 

Теги: #всу #оос
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