Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник применял ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих ОС нет.