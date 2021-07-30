Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
В районе Водяного, что на Приазовье, противник применял ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военнослужащих ОС нет.