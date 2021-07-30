События

18:02 30.07.2021

Котоубийца из Брайтона приговорен к пяти годам тюрьмы

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В Великобритании суд приговорил 54-летнего охранника из Брайтона к пяти годам и трем месяцам тюрьмы за убийство девяти кошек в городе и его окрестностях в период с октября 2018 по июнь 2019 года, сообщают BBC News. Еще семь кошек он ранил ножом.

Серия ночных нападений с ножом на кошек поразила брайтонцев. Хозяева находили своих животных у порога окровавленными. После последнего инцидента владелец погибшего кота Хендрикса увидел охранника Стивена Буке на записи с соседской камеры слежения, на видео попал момент нападения на животное.

Мотивы Буке ни следствие, ни суд не смогли установить.

Вины Стивен Буке не признал. На допросе в полиции он сказал, что знал о жестоких убийствах котов только из СМИ, и мог случайно оказаться рядом с местами преступлений. Однако у него в телефоне нашли фотографии одного из убитых животных, напоминает Daily Telegraph.

Присяжные признали его виновным.

Оглашая приговор Буке, судья королевского суда Хоува Джереми Голд заявил, что его действия были "жестокими, последовательными и он целил в самое сердце пострадавших семей".

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Интерфакс-Украина
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