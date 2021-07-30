События

17:57 30.07.2021

В Греции готовятся к сильнейшей за 35 лет жаре

1 мин читать
В Греции готовятся к сильнейшей за 35 лет жаре

Аномально жаркая погода установилась в Греции, температура воздуха в пятницу во многих районах страны достигает 42 градусов, сообщают греческие СМИ.

Греческие метеорологи отмечают, что чрезвычайно высокие температуры ожидаются в Греции на выходных, столбик термометра может подняться до 45 градусов.

Агентство EFE указывает, что эта жара может стать сильнейшей для Греции за последние 35 лет.

Ряд соседних стран также готовится к жаре. Власти Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины распространили рекомендации для местных жителей избегать нахождения на улице в ближайшие дни под прямыми солнечными лучами днем. В Северной Македонии от работы из-за жары освободили лиц старше 60 лет и беременных женщин.

Ранее сообщалось, что на фоне установившейся в Турции аномальной жары на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье не рекомендовало туристам покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.

Четыре человека стали жертвами природных пожаров: трое погибли в Анталье, один - в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.

Теги: #жара #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 30.07.2021
В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

18:23 29.07.2021
В Карпатах в туристов попала молния, пострадало 3 человека

В Карпатах в туристов попала молния, пострадало 3 человека

16:49 29.07.2021
Июль в Украине завершается ливнями

Июль в Украине завершается ливнями

11:44 29.07.2021
В Украине сохранится жаркая погода

В Украине сохранится жаркая погода

11:42 28.07.2021
В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди

В Украине ожидается жаркая и неустойчивая погода, местами дожди

15:35 27.07.2021
Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

Июль напоследок прогремит грозами на западе Украины

11:20 27.07.2021
В ряде областей Украины 28 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы – ГСЧС

В ряде областей Украины 28 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы – ГСЧС

19:53 26.07.2021
Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

13:04 26.07.2021
В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

12:34 25.07.2021
В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

Данилов: если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто

Президент будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии – Данилов

СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения – Данилов

СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция составила админпротоколы на 12 человек за хулиганство под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

СНБО принял решение ввести публичный мониторинг качества воды

Мининфраструктуры объявило конкурс на должности директоров Бердянского, Николаевского, Ренийского морпортов и "Укрводшляха"

Данилов: если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто

СНБО на следующем заседании заслушает главу Госэкоинспекции по вопросу загрязнения среды водоканалами

Президент будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии – Данилов

СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения – Данилов

СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы - Данилов

СНБО дополнила санкционный список контрабандистов гражданином Германии, двумя украинцами, а также 24 предприятиями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА