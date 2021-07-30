Анонсированные новые ограничения при въезде в Украину вступят в силу 5 августа

Украина с 5 августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, а также обяжет проходить самоизоляцию прибывших из Индии и РФ.

Соответствующие изменения в постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" обнародованы на сайте правительства в пятницу.