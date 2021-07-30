События

17:49 30.07.2021

Анонсированные новые ограничения при въезде в Украину вступят в силу 5 августа

1 мин читать
Анонсированные новые ограничения при въезде в Украину вступят в силу 5 августа

Украина с 5 августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, а также обяжет проходить самоизоляцию прибывших из Индии и РФ.

Соответствующие изменения в постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" обнародованы на сайте правительства в пятницу.

Теги: #коронавирус #украина #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 30.07.2021
В Киеве откроется центр массовой вакцинации на базе ТРЦ – Минздрав

В Киеве откроется центр массовой вакцинации на базе ТРЦ – Минздрав

13:27 30.07.2021
Украинцы смогут въехать в Болгарию после предъявления цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, переносе болезни или о результатах исследования

Украинцы смогут въехать в Болгарию после предъявления цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, переносе болезни или о результатах исследования

12:49 30.07.2021
Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

10:47 30.07.2021
Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины от COVID-19 – Ляшко

Эстония передала Украине 52 тыс. доз вакцины от COVID-19 – Ляшко

09:23 30.07.2021
Еще 27 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Еще 27 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

09:22 30.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 196,6 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 196,6 млн - университет Хопкинса

08:42 30.07.2021
В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

08:25 30.07.2021
С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

08:16 30.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

08:09 30.07.2021
В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: правоохранители, которые задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили

Обвиняемые по делу "Кузни на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

В ВСУ назначена первая женщина-командующий - Таран

МИД призвало украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции

ПОСЛЕДНЕЕ

Дизайнера из Италии обвинили в неуважении к флагу и гербу Узбекистана

Котоубийца из Брайтона приговорен к пяти годам тюрьмы

При нападении на танкер Mercer Street погибли британец и гражданин Румынии

В Греции готовятся к сильнейшей за 35 лет жаре

ГФС собирается инициировать межведомственное координационное совещание для детенизации рынка табачных изделий

Полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство на двух человек в связи с инцидентом под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

Зеленский ждет от правительства изменений в закон о национальном сопротивлении

НАБУ: правоохранители, которые задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили

Обвиняемые по делу "Кузни на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА