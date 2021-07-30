События

17:42 30.07.2021

ГФС собирается инициировать межведомственное координационное совещание для детенизации рынка табачных изделий

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Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания для разработки совместных шагов, направленных на детенизацию рынка табачных изделий. Только тесное сотрудничество ГФС, Нацполиции, пограничной, налоговой и таможенной служб при координации Офиса генпрокурора либо СНБО позволит решить проблему нелегального оборота сигарет, заявил глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook. 

“ГФС среагировала на рост подакцизной "тени" и расследует сейчас три уголовных производства по направлению легализации сигарет через Duty Free. Анализ ситуации на рынке четко указывает нам, что усилий одной только Государственной фискальной службы для преодоления такого сложного и комплексного криминального явления недостаточно. 

Необходимо тесное сотрудничество ГФС, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Нацполиции. У каждого органа своя зона ответственности, и только совместными усилиями мы заблокируем все возможные каналы и способы производства, перемещения и вывода на рынок контрафактного табака. 

Координации деятельности - это то, чего не хватает сейчас в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров. По моему мнению, таким координирующим органом может быть Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора. Выносить этот вопрос на такой высокий уровень нужно, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год. 

Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания для разработки совместных мероприятий по детенизации рынка табачных изделий. Убежден, что преодолеть теневой рынок табачной продукции в конструктивном сотрудничестве с коллегами из других правоохранительных ведомств при условии надлежащей координации совместных усилий - вполне возможно”, - отметил Мельник. 

ГФС с начала года изъяла 13,5 млн пачек контрафактных сигарет общей стоимостью 447 млн грн и прекратила деятельность 10 незаконных производств. 

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Интерфакс-Украина
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