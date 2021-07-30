ГФС собирается инициировать межведомственное координационное совещание для детенизации рынка табачных изделий

Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания для разработки совместных шагов, направленных на детенизацию рынка табачных изделий. Только тесное сотрудничество ГФС, Нацполиции, пограничной, налоговой и таможенной служб при координации Офиса генпрокурора либо СНБО позволит решить проблему нелегального оборота сигарет, заявил глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook.

“ГФС среагировала на рост подакцизной "тени" и расследует сейчас три уголовных производства по направлению легализации сигарет через Duty Free. Анализ ситуации на рынке четко указывает нам, что усилий одной только Государственной фискальной службы для преодоления такого сложного и комплексного криминального явления недостаточно.

Необходимо тесное сотрудничество ГФС, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Нацполиции. У каждого органа своя зона ответственности, и только совместными усилиями мы заблокируем все возможные каналы и способы производства, перемещения и вывода на рынок контрафактного табака.

Координации деятельности - это то, чего не хватает сейчас в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров. По моему мнению, таким координирующим органом может быть Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора. Выносить этот вопрос на такой высокий уровень нужно, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год.

Государственная фискальная служба инициирует проведение межведомственного координационного совещания для разработки совместных мероприятий по детенизации рынка табачных изделий. Убежден, что преодолеть теневой рынок табачной продукции в конструктивном сотрудничестве с коллегами из других правоохранительных ведомств при условии надлежащей координации совместных усилий - вполне возможно”, - отметил Мельник.

ГФС с начала года изъяла 13,5 млн пачек контрафактных сигарет общей стоимостью 447 млн грн и прекратила деятельность 10 незаконных производств.