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17:05 30.07.2021

Полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство на двух человек в связи с инцидентом под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

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Полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство на двух человек в связи с инцидентом под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

Полиция задержала двух человек, спровоцировавших конфликт с применением слезоточивого газа в пятницу в Киеве под зданием Офиса президента, где проходит музыкальный протест "Рейвах Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, задержаны двое человек, которые спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации "Традиции и порядок" с целью не допустить проведение мероприятия. Произошли стычки, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

Чуть позже на сайте столичного управления Нацполиции появилась информация о том, что на двух правонарушителей общественного порядка во время акции у Офиса президента составлены административные протоколы

"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали", - говорится в сообщении.

"Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых составлены протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях".

В настоящее время проезд на улице Банковой вблизи Офиса президента перекрыт.

Ранее в ходе акции была найдена подозрительная сумка, на месте работали взрывотехники. Впоследствии хозяин сумки нашелся, взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Теги: #киев #музыканты #полиция #конфликт
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