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15:59 30.07.2021

Обвиняемые по делу "Кузни на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты

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Обвиняемые по делу "Кузни на Рыбальском" обратятся в ЕСПЧ из-за политического давления - адвокаты

Подозреваемые по делу "Кузни на Рыбальском" подадут иск в Европейский суд по правам человека из-за политических преследований, заявили во время брифинга адвокаты Илья Новиков и Грегори Туан дит Дюдон.

Новиков сообщил, что, по информации защитников, подозреваемые находятся под стражей в течение почти месяца. За это время не осуществлено соответствующих следственных действий.

"За все это время следствие не проводило ни допрос, ни каких-либо следственных действий. И я не могу, и мои коллеги не можем воспринимать эту ситуацию иначе как пытки и моральное давление на арестованных. Учитывая контекст ситуации, мы понимаем, что единственной целью такого давления может быть попытка заставить их дать ложные показания против Петра Порошенко. Мы понимаем, что единственной целью, почему следствие, которое настаивало на аресте, сейчас не спешит провести эти допросы, это то, что они не поддались этому давлению ", - сказал он.

По его словам адвоката Грегори Туант дит Дюдона, затягивание рассмотрения этого дела приводит к нарушению прав человека. "Этот факт прямо нарушает много статей Европейской конвенции прав человека. Это также прямо указывает на напряженный политический контекст на ситуацию, которая сложилась для унижения, осквернение образа предыдущей администрации и предыдущего президента. Все недостатки объясняются тем, что президентом тогда был Порошенко ", - сказал он.

"Я обеспокоен критическим положением и напряженным контекстом, а также скрытыми мотивами, стоящими за этим процессом. Нас беспокоит то, что обвинения не опирается на какие-то доказательные материалы, доказательства вины. Это оказывает прямо политическую мотивацию дела ", - отметил Грегори Туант дит Дюдон.

"Следственный судья Соколов установил небывалый размер залога. Это прямой признак, что все, что нужно прокуратуре - это обвинить во всех грехах и преследовать именно работников предыдущей администрации. Мне кажется, что это слишком важное дело и властные органы Совета Европы рассмотрят этот случай очень внимательно. Потому что здесь возникают очень важные вопросы по поводу уважения к правовластию, что в свою очередь, является основой национальной демократии по стандартам Совета Европы ", - подчеркнул адвокат.

По словам Новикова, определенная Печерским райсудом сумма залога является беспрецедентным для Украины и вопреки законодательству несопоставима с материальным положением подозреваемых.

"Залог в сумме более 400 млн грн - это не только самая большая сумма залога для Украины. Если бы дело рассматривалось в США, то такой размер залога вошел бы в первую десятку за все время и был бы на четвертом, пятом, шестом и седьмом местах ", - сказал адвокат.

Кроме этого, Новиков отметил, что прокуроры не явились на рассмотрение апелляции 29 июня и Офис Генерального прокурора не смог предоставить разъяснения причин неявки прокуроров.

"Апелляционный суд Киева должен рассмотреть апелляцию на эти аресты. Этого не произошло. Прокуроры не явились на заседание, и когда депутаты "Европейской Солидарности" пришли в Офис Генерального прокурора, чтобы выяснить почему прокуратура проигнорировала заседание по делу Павловского объяснений, которые бы удовлетворили предоставлено не было ", - сказал он.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" (Киев) и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Меру пресечения фигурантам дела избирает Печерский райсуд.

Как сообщили в ГБР, бывшему директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн грн.

Теги: #адвокаты #суд #кузня_на_рыбальском #еспч
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