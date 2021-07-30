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15:57 30.07.2021

Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

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Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд оставил в силе домашний арест народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука.

Соответствующее определение суд вынес в пятницу, отказав таким образом в удовлетворении апелляции защиты Медведчука

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Медведчук подал апелляцию на это решение суда.

11 мая народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Теги: #медведчук #суд
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