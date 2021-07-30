Эрдоган призывает не торопиться с выводами о причинах лесных пожаров в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в пятницу дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране, сообщает агентство "Анадолу".

"Призываю дождаться итогов расследования. Члены правительства на данный момент также находятся на местах. Все ресурсы направлены на локализацию и тушение лесных пожаров", - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - это диверсия.

Эрдоган отметил, что в борьбе с огнем Турция использует, в частности, самолеты-амфибии из России и Украины.

На западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии.

В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.

Четыре человека стали жертвами природных пожаров: трое погибли в Анталье, один - в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.