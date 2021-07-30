События

15:44 30.07.2021

Все поезда до/из Харькова из-за аварии возле ст. Решетиловка будут курсировать с отклонением от графика до субботы – "Укрзализныця"

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Все поезда до/из Харькова из-за аварии возле ст. Решетиловка будут курсировать с отклонением от графика до субботы – "Укрзализныця"

Работы над возобновлением полноценного движения поездов из-за аварии возле ст. Решетиловка будут проходить до 31 июля.

Как сообщило АО "Укрзализныця" на своем Telegram-канале, все поезда до/из Харькова будут курсировать по парной колее с незначительным отклонением от графика.

По данным УЗ, по состоянию на 14:30 задерживались поезда: №85 Новоалексеевка - Львов (задержка - 3 часа), №138 Хмельницкий - Лисичанск (50 мин.), №46 Лисичанск - Ужгород (40 мин.), №70 Львов - Мариуполь (40 мин.).

Как сообщалось, инцидент возле ст. Решетиловка произошел в 02:51, жертв нет. Госпитализирована дежурная по переезду.

Теги: #укрзализныця #авария #поезда
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