Разумков опроверг информацию о возможной отставке Ткаченко с поста министра культуры

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отпроверг распространяемую в СМИ информацию о возможной отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины в сентябре.

"Я видел Александра Владиславовича недавно. Он занимается своей работой, и в его глазах я не увидел желания уходить со своей должности. У него много планов, в том числе - и на осень. Поэтому я не уверен (в отставке Ткаченко в сентябре - ИФ). Скажем так, во время нашей встречи он не говорил о том, что планирует заниматься чем-то другим, кроме как развитием министерства", - сказал Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Балте (Одесская область) в пятницу.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, обсуждается ли в парламенте возможность отставки или увольнения с должностей Ткаченко, а также министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи, спикер сказал, что "разговоры есть разные и не только о троих, дискуссии вызывают и другие министры", но называть конкретные фамилии отказался, а также не стал уточнять, идёт ли речь именно о троих вышеназванных членах правительства.

"По состоянию на сегодняшний день пока что заявлений ни от них, ни предложений от премьер-министра не поступало, но если появятся, будем обязательно реагировать", - подчеркнул Разумков.

Он также не подтвердил информацию о том, что встреча президента с партией "Слуга народа", предварительно запланированная на конец августа или начало сентября, будет касаться кадровых ротаций в Кабмине, в том числе отставки Тарана, Малюськи и Ткаченко.

"Пока что это только разговоры, потому что сначала планировалась встреча в конце прошедшей сессии, потом речь шла о том, что она состоится позже. Но, скажем так, предмет этой встречи пока что такой, аморфный, то есть о какой-либо конкретике никто никому ещё не говорил", - уточнил глава ВР.

Кроме того, Разумков не стал делать прогнозов о возможности глобальных кадровых ротаций в Кабмине грядущей осенью.

"Посмотрим: у нас может быть и осень кадровой, и зима, иногда и лето бывает кадровым, но прежде всего, нужно работать, а если будут вопросы, реагировать на них. Сегодня, в конце июля, нет определенной стратегии по поводу кадровых изменений, которые могут произойти в сентябре, да и я не считаю это логичным", - пояснил спикер.