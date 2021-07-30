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13:59 30.07.2021

Зеленский в 7-ю годовщину освобождения Авдеевки: Освобождение города вернуло в него полноценную жизнь и положило начало новым проектам

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Президент Украины Владимир Зеленский в 7-ую годовщину освобождения города Авдеевка (Донецкая обл.) от российских наёмников поблагодарил украинских военных за проявленные во время боев за город храбрость и патриотизм.

"7 лет назад, без больших - и все же потерь – город Авдеевка был освобожден от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-ей отдельной механизированной гвардейской бригадой и добровольцами Правого сектора. Авдеевка стала 10-ым по счету городом Донецкой области, который был освобожден нашими украинскими воинами-защитниками, после Славянска, Краматорска и других важных украинских городов", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю 7-ой годовщины освобождения города Авдеевка Донецкой области.

По словам президента, "Авдеевка долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой борьбы с российской агрессией".

"Совсем рядом, в авдеевской промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и обстрелы. Авдеевка сегодня – это город на линии огня. На линии огня, который выбрало линию свободы и развития нашего государства. Мы никогда не забудем тех, кто оплатил этот выбор своей жизнью и погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"Достойное чествование памяти наших украинских героев считаю обязательством. Я рад, что после 7 лет войны в этом городе, наконец, появился соответствующий знак памяти военнослужащих ВСУ и членов добровольческих формирований, которые погибли, защищая город. Так и должно быть в каждом городе и селе нашей независимой Украины, где погибли украинский бойцы", - добавил президент.

Он также добавил, что "освобождение Авдеевки вернуло полноценную жизнь и полноценный сигнал новым проектам".

"Успешно работает и развивается Коксохимический завод, стратегически важный для города и наибольший в Европе. Продолжается реконструкция и оснащение школ и детских садов. Продолжается жизнь. И все это, в первую очередь, заслуга украинских военных", - резюмировал Зеленский.

Теги: #зеленский #авдеевка
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