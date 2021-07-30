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13:59 30.07.2021

Освобожденные в Грузии одесские яхтсмены вернулись в Украину - посольство

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Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, освобожденные ранее в Грузии после того, как были приговорены к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, вернулись домой, сообщило посольство Украины в Грузии.

"Сегодня Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии были освобождены из-за решетки, наконец добрались домой", - говорится в сообщении посольства Украины в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, в феврале 2021 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту с просьбой освободить задержанных на борту яхты граждан Украины Дьяченко и Хомича.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани отметил, что украинская сторона уделяет особое внимание задержанию в Грузии Дьяченко и Хомича, рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее их освобождение.

Несмотря на это, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы. В этом контексте в МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине, а само ведомство призвало грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда.

19 июля председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил об освобождении украинских яхтсменов вместе с экс-офицером Службы государственной охраны Грузии Михаилом Батуриным. По его словам, власти Грузии пошли на этот шаг под давлением президента Украины Владимира Зеленского.

 

Теги: #грузия #украинцы #освобождение
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