Украинцы смогут въехать в Болгарию после предъявления цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, переносе болезни или о результатах исследования

С 29 июля по 31 августа 2021 года въезд в Болгарию будет осуществляться согласно оценке распространения COVID-19 в соответствующих странах по критериям и размещению стран в цветных зонах (зеленая, оранжевая и красная), сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

"Согласно документу (обновленное решение Министерства здравоохранения Республики Болгария № РД-01-645 - ИФ) граждане Украины, которые въезжают в Болгарию из Украины, будут допускаться на территорию страны только после предъявления действительного цифрового COVID сертификата ЕС о вакцинации, о переносе болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа, содержащего те же данные, что и цифровой COVID сертификат ЕС", - говорится в сообщении на странице консульского отдела в Facebook в пятницу.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Республики Болгария без предоставления вышеуказанных документов.

Отмечается, что перечень стран за цветными зонами будет пересматриваться не реже одного раза в неделю.