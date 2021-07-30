Зеленский представил нового командующего ООС Павлюка

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с рабочей поездкой в Донецкой области, представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка.

"С большой радостью хочу представить вам нового командующего Объединенных сил ВСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, генерала-лейтенанта, боевого офицера, патриота Украины Павлюка Александра Алексеевича", - заявил Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю 7-ой годовщины освобождения Авдеевка Донецкой области.

"Мне кажется, что его представление в такой день, в день освобождения нашего украинского города на Донбассе – это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в других временно оккупированных городах и селах на востоке украинской земли", - добавил он.

Как сообщалось, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего операции Объединенных сил.

Указом №329/2021 Павлюк был назначен на должность командующего ООС.