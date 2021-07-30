Разумков не поедет на заседание СНБО Украины в пятницу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет принимать участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в Донецкой области в пятницу в связи с продолжающейся рабочей поездкой на юге Украины.

"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется. Командировка планировалось две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю", - сказал Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщалось, Разумков с трехдневным рабочим визитом (с 28 по 30 июля) посещает Одесскую и Николаевскую области.

Как сообщил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.