События

12:49 30.07.2021

В Полтавской области полиция расследует нападение пантеры на мужчину в экопарке

1 мин читать

В Полтавской области мужчина получил повреждения из-за нападения пантеры в Ковалевском экопарке, полиция начала досудебное расследование.

"Полиция изучает обстоятельства нападения пантеры на мужчину, который произошел 29 июля в экопарке в с.Ковалевка Полтавского района. О травмировании из-за нападения животного мужчины около 12 часов в полицию сообщили медики. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу: мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что во время нападения хищника мужчина находился в вольере.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители выяснят, как пострадавший попал в вольер и на каком основании он находился в месте содержания хищного животного.

Теги: #полтавская_область #экопарк #пантера #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 30.07.2021
Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

09:41 30.07.2021
В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

17:14 29.07.2021
В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

17:01 29.07.2021
Проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время распространится на 1 тыс. громад - Монастырский

Проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время распространится на 1 тыс. громад - Монастырский

15:33 29.07.2021
В авиакатастрофе под Коломыей погибли два гражданина США, гражданин Великобритании и украинец - полиция

В авиакатастрофе под Коломыей погибли два гражданина США, гражданин Великобритании и украинец - полиция

10:41 29.07.2021
В Украине произошло два взрыва в почтоматах, полиция начала расследование

В Украине произошло два взрыва в почтоматах, полиция начала расследование

09:49 29.07.2021
В Харьковской области убита 6-летняя девочка, подозревается 13-летний подросток – полиция

В Харьковской области убита 6-летняя девочка, подозревается 13-летний подросток – полиция

23:14 27.07.2021
Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а за не включенные камеры

Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а за не включенные камеры

18:15 27.07.2021
В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

В крестном ходе по случаю Крещения Руси в Киеве приняли участие 55 тыс. человек, правонарушений не зафиксировано – полиция

13:10 27.07.2021
В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

В Киевской области с 12:00 введены ограничения на въезд большегрузного транспорта – Патрульная полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы смогут въехать в Болгарию после предъявления цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, переносе болезни или о результатах исследования

Зеленский представил нового командующего ООС Павлюка

Разумков не поедет на заседание СНБО Украины в пятницу

Украина получит от Бельгии исследовательское судно для мониторинга Черного моря

Руководитель "военно-патриотического клуба" в т.н. "ДНР", который готовил подростков к службе в рядах террористических группировок, предстанет перед судом

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

Пожарные продолжают борьбу с лесными пожарами в шести провинциях Турции

СБУ разоблачила межрегиональную группу интернет-агитаторов, призывавшую граждан изменить границы территории Украины и насильственно захватить власть в стране

Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

МАУ и SkyUp в августе запускают рейсы в Ниццу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА