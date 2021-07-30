В Полтавской области полиция расследует нападение пантеры на мужчину в экопарке

В Полтавской области мужчина получил повреждения из-за нападения пантеры в Ковалевском экопарке, полиция начала досудебное расследование.

"Полиция изучает обстоятельства нападения пантеры на мужчину, который произошел 29 июля в экопарке в с.Ковалевка Полтавского района. О травмировании из-за нападения животного мужчины около 12 часов в полицию сообщили медики. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу: мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что во время нападения хищника мужчина находился в вольере.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители выяснят, как пострадавший попал в вольер и на каком основании он находился в месте содержания хищного животного.