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12:42 30.07.2021

Украина получит от Бельгии исследовательское судно для мониторинга Черного моря

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Украина получит от Бельгии исследовательское судно для мониторинга Черного моря

Украина и Королевство Бельгия заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в пятницу, документ подписали Бельгийский федеральный офис по научной политике, Бельгийский королевский институт естественных наук и Минэкологии.

Отмечается, что этим меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика". Судно 1984 году выпуска находится в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например, высокоточные эхолоты.

"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Сейчас Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды. Спасибо бельгийской стороне за такую помощь, которая усилит экологический мониторинг Черного моря", - заявил по этому поводу министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Кроме того, сообщается, что будет осуществляться независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическая разведка морского дна и тому подобное.

"Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы поднятия уровня сероводорода. В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов приобщиться к исследовательских работ в Северном море", - добавляют в ведомстве.

Там отмечают, что в ближайшее время при финансовой поддержке проекта ЕС "Европейский Союз для усиления экологического мониторинга в Черном море" (EU4EMBLAS) судно "Бельгика" под украинским флагом отправится в Украину.

"А осенью начнется комплексный мониторинг наших морских акваторий на борту этого судна", - резюмируют в Минэкологии.

Теги: #черное_море #корабль #бельгия
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