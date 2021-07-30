Руководитель "военно-патриотического клуба" в т.н. "ДНР", который готовил подростков к службе в рядах террористических группировок, предстанет перед судом

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донбасса, который массово готовил подростков к службе в рядах террористических группировок так называемой "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

"Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежнего обычного школьного кружка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подростки, среди которых, в основном, девушки, проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку, имели "воинские звания" и обязаны были носить военную форму.

"Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору, - подчеркивают в спецслужбе.

Там отмечают, что "курсантов" идеологически "накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "ДНР" "независимым государством".

"По материалам СБ Украины организатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность)", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении главы террористической организации, злоумышленник объявлен в розыск.