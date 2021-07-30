В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки на территории Украины будет преобладать жаркий, а в большинстве областей - и сухой воздух, лишь на востоке и западе ожидаются кратковременные дожди с грозами, кое-где с градом и шквалистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 31 июля, в восточных и Запорожской, днем и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге до 23°; днем 27-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 21-26°.

В Киеве в субботу сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-19°, днем 30-32°. Ветер южный, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура днем (+34,7°) была в 2005 году, самая низкая ночью (+9,9°) в 1922 году.

В воскресенье, 1 августа, атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди в северо-западную половину страны, но жаркая погода сохранится и лишь в западных областях температтура немного снизится.

В западных, днем местами и в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 14-19°, на юге 18-23°, днем 28-33°, в южной и восточной части до 35°.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5-8 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Утром 30 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 23-28°, в Днепре вблизи Киева - 25°.