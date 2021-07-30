События

11:42 30.07.2021

Пожарные продолжают борьбу с лесными пожарами в шести провинциях Турции

1 мин читать
Пожарные продолжают борьбу с лесными пожарами в шести провинциях Турции

В шести провинциях Турции продолжают бушевать природные пожары, однако ситуация постепенно улучшается, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, "в борьбе с пожарами наметилась позитивная динамика". Он отметил, что уже 60 очагов возгорания находятся "под контролем".

В настоящее время пожары продолжаются в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османийе и Кайсери. В ликвидации очагов возгорания задействовано, в частности, почти 40 вертолетов, 680 пожарных машин.

Четыре человек стали жертвами природных пожаров: три человека погибли в Анталье, один - в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.

Теги: #пожары #турция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:02 30.07.2021
Зеленский назначил замглавы МИД Боднара послом Украины в Турции – указ

Зеленский назначил замглавы МИД Боднара послом Украины в Турции – указ

09:35 30.07.2021
Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров

23:48 29.07.2021
Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

22:29 29.07.2021
МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

17:02 29.07.2021
Эвакуация жителей объявлена из-за природных пожаров в турецком городе Мармарисе

Эвакуация жителей объявлена из-за природных пожаров в турецком городе Мармарисе

15:46 29.07.2021
Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы

Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали три человека, почти 60 госпитализированы

05:01 28.07.2021
"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

02:27 28.07.2021
ЕС осудил заявления президента Турции, направленные на заселение турками Вароши на Кипре

ЕС осудил заявления президента Турции, направленные на заселение турками Вароши на Кипре

18:58 27.07.2021
"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

20:53 26.07.2021
На западе США бушуют разрушительные пожары - СМИ

На западе США бушуют разрушительные пожары - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

СБУ разоблачила межрегиональную группу интернет-агитаторов, призывавшую граждан изменить границы территории Украины и насильственно захватить власть в стране

Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

МАУ и SkyUp в августе запускают рейсы в Ниццу

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

Еще 27 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Число заражений COVID-19 в мире превысило 196,6 млн - университет Хопкинса

В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

Посол Корнийчук обсудил с министром по делам религий Израиля подготовку паломничества в Умань

С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА