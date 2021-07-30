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10:54 30.07.2021

Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

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Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Галибаренко Наталью главой миссии Украины при НАТО.

Соответствующий указ №334/2021 от 30 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в документе.

Как сообщалось, 20 июля 2020г. президент Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.

Галибаренко 25 сентября 2015 года указом президента Украины была назначена послом Украины в Великобритании, постоянным представителем при Международной морской организации (англ. International Maritime Organization, IMO) по совместительству.

Теги: #указ #галибаренко #нато
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