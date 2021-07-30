В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

В Шевченковском районе Киева вечером в четверг, 29 июля, произошел взрыв, в результате которого погиб 21-летний юноша, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Вчера около 23:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв. Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня", - сказано в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство, с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств этого происшествия.