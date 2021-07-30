Число заражений COVID-19 в мире превысило 196,6 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 196 млн 628 тыс. 18, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 198 тыс. 944 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 751 тыс. 29 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 612 тыс. 120.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 572 тыс. 344, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 423 тыс. 217.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 839 тыс. 369 заболевших, умерли 554 тыс. 497 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 540,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 887 человек, в Индии - 303, Бразилии - 2 тыс. 590.