События

09:22 30.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 196,6 млн - университет Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 196,6 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 196 млн 628 тыс. 18, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 198 тыс. 944 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 751 тыс. 29 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 612 тыс. 120.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 572 тыс. 344, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 423 тыс. 217.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 839 тыс. 369 заболевших, умерли 554 тыс. 497 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 540,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 887 человек, в Индии - 303, Бразилии - 2 тыс. 590.

Теги: #коронавирус #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:23 30.07.2021
Еще 27 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Еще 27 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

08:16 30.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

19:13 29.07.2021
По Ближнему Востоку и Северной Африке идет четвертая волна COVID-19, распространяется штамм "дельта" - ВОЗ

По Ближнему Востоку и Северной Африке идет четвертая волна COVID-19, распространяется штамм "дельта" - ВОЗ

12:24 29.07.2021
В Токио третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Токио третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

11:47 29.07.2021
Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать врач – Кузин

Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать врач – Кузин

11:16 29.07.2021
Введение в Украине жесткого карантина будет зависеть от охвата вакцинацией, вспышки заболеваемости пока нет – Кузин

Введение в Украине жесткого карантина будет зависеть от охвата вакцинацией, вспышки заболеваемости пока нет – Кузин

09:20 29.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 195,9 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 195,9 млн - университет Хопкинса

08:55 29.07.2021
За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 143 534 человека

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 143 534 человека

08:35 29.07.2021
24 новых случая заболевания COVID-19 зарегистированы на Олимпиаде в Токио

24 новых случая заболевания COVID-19 зарегистированы на Олимпиаде в Токио

08:29 29.07.2021
Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамма COVID-19 "Дельта"

Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамма COVID-19 "Дельта"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

Задерживаются рейсы поездов в связи со столкновением поезда и грузового трейлера

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ и SkyUp в августе запускают рейсы в Ниццу

В Киеве на крыше корпуса психбольницы произошел взрыв, погиб 21-летний юноша – полиция

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров

В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

Посол Корнийчук обсудил с министром по делам религий Израиля подготовку паломничества в Умань

С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

Задерживаются рейсы поездов в связи со столкновением поезда и грузового трейлера

Директор купянского КП, из-за халатности которого произошло загрязнение подземных вод и грунта, предстанет перед судом

Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесен на 3 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА