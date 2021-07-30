В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

В Николаевской области на сельхозяйственном поле на площади 20 га горела пшеница, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"29 июля в 10:54 вблизи с. Розановка Баштанского района сельскохозяйственном поле (площадь 70 га) возник пожар пшеницы на корню. В 12:10 пожар ликвидирован на площади 20 га, спасено 50 га пшеницы", - сказано в сообщении.

К тушению привлекалось 14 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 11 человек и 2 единицы техники.