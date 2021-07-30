С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

С начала суток пятницы, 30 июля, российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины на Донбассе, потерь также нет, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

За минувшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции ОС зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

В частности, у Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра. Вблизи Шумов враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. В районе Южного враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Авдеевки наемники вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Зайцево враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.