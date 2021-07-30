События

08:09 30.07.2021

В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

1 мин читать
В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 353 населенных пункта в 13 областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - говорится в сообщении.

В частности, без электроснабжения остались Киевская - 102, Черновицкая - 71, Черниговская - 39, Хмельницкая - 28, Днепропетровская - 21, Донецкая - 20 Житомирская - 20, Кировоградская - 13, Запорожская - 12, Сумская - 10, Черкасская - 9, Луганская - 6 и Херсонская - 2)".

  К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #украина #обесточивание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:42 30.07.2021
В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

В Николаевской области горело поле с пшеницей на площади 20 га

08:25 30.07.2021
С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

08:16 30.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

07:58 30.07.2021
Задерживаются рейсы поездов в связи со столкновением поезда и грузового трейлера

Задерживаются рейсы поездов в связи со столкновением поезда и грузового трейлера

07:27 30.07.2021
Директор купянского КП, из-за халатности которого произошло загрязнение подземных вод и грунта, предстанет перед судом

Директор купянского КП, из-за халатности которого произошло загрязнение подземных вод и грунта, предстанет перед судом

05:16 30.07.2021
Суд не удовлетворил жалобу активиста Умерова

Суд не удовлетворил жалобу активиста Умерова

04:31 30.07.2021
В Кировоградской области состоится фестиваль пчеловодов KropHoney Fest

В Кировоградской области состоится фестиваль пчеловодов KropHoney Fest

03:32 30.07.2021
Умерла мать режиссера Ахтема Сеитаблаева в Крыму

Умерла мать режиссера Ахтема Сеитаблаева в Крыму

02:25 30.07.2021
"Укрзализныця" добавила четыре дополнительных поезда в южном направлении

"Укрзализныця" добавила четыре дополнительных поезда в южном направлении

23:48 29.07.2021
Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Корнийчук обсудил с министром делам религий Израиля подготовку паломничества в Умань

Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесен на 3 августа

В Сиднее задействуют военных для контроля за соблюдением карантина

В Черновцах из-за мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение

МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

В Чернигове создан Центр противоминной деятельности

Туроператоры не фиксируют массовых обращений от украинцев или сообщений об угрозе их жизни или здоровью в связи с пожарами в Турции

Премьер Эстонии опасается, что ситуация с мигрантами в Литве затронет остальные страны Балтии

Примерно в 170 странах уже получили миллиард доз британской вакцины AstraZeneca - Джонсон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА