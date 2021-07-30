В связи с непогодой обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 353 населенных пункта в 13 областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - говорится в сообщении.

В частности, без электроснабжения остались Киевская - 102, Черновицкая - 71, Черниговская - 39, Хмельницкая - 28, Днепропетровская - 21, Донецкая - 20 Житомирская - 20, Кировоградская - 13, Запорожская - 12, Сумская - 10, Черкасская - 9, Луганская - 6 и Херсонская - 2)".

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.