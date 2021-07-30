События

07:27 30.07.2021

Директор купянского КП, из-за халатности которого произошло загрязнение подземных вод и грунта, предстанет перед судом

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Директор купянского КП, который не организовал процедуру сброса и захоронения опасных химических отходов в специально отведенных для этого местах, что привело к загрязнению прилегающих земельных участков и подземных вод, предстанет перед судом.

"28 июля 2021 в Купянский горрайонный суд Харьковской области в отношении директора коммунального предприятия направлен обвинительный акт", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Директору КП инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и загрязнение земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил (ч.1 ст. 367 УК Украины, ч. 1 ст. 239 УК Украины).

По данным досудебного следствия, из-за халатности подозреваемого на полигон твердых бытовых отходов на территории с. Осиново осуществлялись сбросы химических веществ, прием, утилизация и захоронение которых там не предусмотрена. В частности, это был аммоний, неполярные углеводороды (нефтепродукты), нитраты и фосфор, производственные отходы и т.д. Вследствие этого прилегающие к полигону земельные участки были засорены твердыми бытовыми отходами, зерноотходами в кучах, полипропиленовыми мешками с остатками изделий из пластмассы.

В результате государственным интересам в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 260 тыс.грн.

Теги: #украина #суд #харьков #чиновник
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