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02:25 30.07.2021

"Укрзализныця" добавила четыре дополнительных поезда в южном направлении

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"Укрзализныця" добавила четыре дополнительных поезда в южном направлении

 "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда в "курортных" направлениях - в Одессу и Запорожье, сообщила пресс-служба УЗ.

В частности, назначен поезд № 258/257 Львов - Одесса, который будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он отправляется с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00.

Поезд № 242/241 Одесса - Харьков, который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Обратно из Харькова он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

оезд № 246/245 Запорожье - Одесса. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Поезд № 209 Харьков - Запорожье, который будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 1:40.

Теги: #укрзализныця #украина #поезда
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