Посол Корнийчук обсудил с министром делам религий Израиля подготовку паломничества в Умань

Подготовка к ежегодному паломничеству хасидов в Умань, в частности, необходимость взаимного признания паспортов о вакцинации от COVID-19 стала предметом встречи Посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с Министром по делам религий Израиля Матаном Кахана. Об этом сообщает Посольство Украины в соцсети Facebook.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой нынешнего визита паломников в Умань во время празднования еврейского Нового года. Посол Украины проинформировал Министра о подготовительных мерах, которые предпринимает украинское правительство для организации безопасного паломничества в Украине в условиях пандемии», - говорится в сообщении.

Основное внимание было уделено обсуждению мер по упрощению пересечения границ между государствами, в частности о необходимости взаимного признания паспортов о вакцинации от COVID-19.

«Министр М.Кахана заверил в готовности к тесному сотрудничеству с украинской стороной по всем затронутым в ходе встречи вопросов», - подчёркивает Посольство.