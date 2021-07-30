В Сиднее задействуют военных для контроля за соблюдением карантина

За соблюдением режима карантина на фоне рекордных в городе суточных приростов случаев коронавируса COVID-19 в Сиднее будут следить в том числе военные, сообщают западные СМИ со ссылкой полицию штата Новый Южный Уэльс.

По данным полиции, в пятницу в городе развернут около 300 военных.

Как сообщил в свою очередь глава Минобороны Австралии Питер Даттон, военные начнут оказывать помощь полицейским в контроле за соблюдением правил карантина на следующей неделе.

В Сиднее, где режим изоляции продлили на месяц, в четверг суточный прирост заражений COVID-19 составил 239 случая - это максимальный показатель с начала пандемии коронавируса.

"Мы лишь можем признать, что ситуация скорее всего ухудшится прежде чем станет налаживаться, учитывая число инфицированных людей", - цитируют СМИ премьера штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

В связи с ухудшением ситуации Береджиклян объявила об ужесточении ограничений в Сиднее, где меры карантина и так действуют уже около месяца. Так, жителям юго-западных и западных районов Сиднея теперь нужно будет носить маски на улице, а также не разрешается отдаляться от дома более чем на пять километров.

Власти Сиднея в среду объявили, что карантин в городе продлится до 28 августа. Изначально планировалось, что этот режим завершится 31 июля.

"По тому, как росло число случаев в последние дни, было вполне очевидно, что для нас будет невозможно снять ограничения в то время, когда мы планировали это сделать", - заявила Береджиклян, комментируя ситуацию в Сиднее и прилегающих районах.

Строгий карантин действует в самом Сиднее и его пригородах: они значатся как районы с "высоким риском" заражения COVID-19. Жители этих районов могут покидать их только по работе, если их профессия есть в списке, опубликованном правительством штата. Люди, которые живут одни, смогут выбрать человека, который периодически сможет их навещать, но этот человек должен быть жителем того же района местного самоуправления.

Жители Сиднея, застрявшие в изоляции без работы, будут получать материальную компенсацию.

С начала пандемии в Австралии диагностировали более 33,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 923 инфицированных скончались. Между тем, зафиксировали более 29,9 тыс. случаев выздоровления от COVID-19.