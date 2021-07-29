Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования своему коллеге Рейджепу Эрдогану в связи с масштабными пожарами в Турции и отметил, что в пятницу Украина отправит в Турцию пожарный самолет с помощью.

"Выразил своему другу - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - написал Зеленский в своем Твиттер.

Ранее в четверг министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется. Он отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.

Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье.