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23:48 29.07.2021

Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

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Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования своему коллеге Рейджепу Эрдогану в связи с масштабными пожарами в Турции и отметил, что в пятницу Украина отправит в Турцию пожарный самолет с помощью.

"Выразил своему другу - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", - написал Зеленский в своем Твиттер.

Ранее в четверг министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется. Он отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.

Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье.

Теги: #помощь #турция #украина
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