События

23:21 29.07.2021

В Черновцах из-за мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение

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В Черновцах в результате мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение в домах. Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды, сообщил городской голова города Роман Кличук.

"Уважаемые горожане, получаю множество звонков и сообщений об отсутствии электроснабжения во многих районах города из-за урагана. Ликвидация аварий продолжается, бригады будут работать круглосуточно, взял ситуацию под личный контроль", - написал Кличук в своем фейсбуке в четверг вечером.

 

Теги: #непогода #черновцы #украина
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