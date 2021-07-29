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22:29 29.07.2021

МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

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МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

 Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинский за рубежом превыше всего", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

Теги: #кулеба #турция #украина #туристы
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