МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинский за рубежом превыше всего", - написал Кулеба в Twitter в четверг.