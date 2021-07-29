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22:26 29.07.2021

Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

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Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Американские парламентарии также поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2", сообщает посольство Украины в США в фейсбуке.

"Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее $481,5 млн США, что на $28,5 млн США больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из указанного сметы $125 млн. будут выделены на цели безопасности помощи Украине по ст. "Международное военное финансирование" на $10 млн. больше, чем в 202 году.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом США Джо Байденом.

 

Теги: #сша #украина #увеличение #финпомощь
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