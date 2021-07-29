В Чернигове создан Центр противоминной деятельности

В Чернигове создали Центр противоминной деятельности, сообщила пресс-служба министерства обороны Украииы.

"На фондах 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта, под общей координацией Министерства обороны Украины, создан Центр противоминной деятельности. В рамках международного сотрудничества в сфере разминирования между Украиной и западными партнерами, иностранные специалисты оказывают существенную помощь по вопросам разминирования", - говорится в сообщении.

В частности, рассмотрены вопросы деятельности Государственной специальной службы транспорта в сфере противоминной деятельности, представлена ​​структура Центра противоминной деятельности и имплементация законодательства в указанной сфере и тому подобное.

Как отмечается, новосозданный Центр посетили заместитель главы Миссии в посольстве США в Украине Алан Перселл и председатель программы Швейцарского Фонда по противоминной деятельности (FSD) Коннелл Энтони Джеррард.

Также участие приняли начальник 8-го учебного Черниговского центра Госспецтрансслужбы полковник Андрей Лагутин, начальник Центра противоминной деятельности ГССТ полковник Евгений Бирюков, заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения и координации противодействия самодельным взрывным устройствам управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Сергей Зубаревский, старший офицер главного штаба администрации ГССТ подполковник Михаил Конопельнюк, начальник службы заграждений-преподаватель 8 учебного Черниговского центра ГССТ подполковник Сергей Билевич.

В Минобороны отметили, что в рамках сотрудничества ГССТ и Швейцарского фонда по противоминной деятельности совместно с управлением экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины для групп инспектирования качества разминирования передано технику и оборудование.

В частности ГССТ передали автомашины Mitsubishi L200, металлодетекторы Ebinger 422 GC, Minelab F3, UPEX 740M LargeLoop, защитные фартуки (жилеты) (Personal protective equipment), защитные шлемы (Visor), персональные аптечки, рабочие сумки сапера (оборудование для ручного разминирования), сумки парамедиков (оборудование для оказания помощи пострадавшим от МВТ), рации и оргтехника.