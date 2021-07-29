Туроператоры не фиксируют массовых обращений от украинцев или сообщений об угрозе их жизни или здоровью в связи с пожарами в Турции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Турции и консульству Украины в Анталии держать на особом контроле потребности украинских граждан в Турции в связи с лесными пожарами в этой стране, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Информации о наличии погибших или пострадавших граждан Украины на данный момент нет. Консульство Украины в Анталии находится на связи с туроператорами региона, которые пока не фиксируют массовых обращений от граждан Украины или сообщений об угрозе их жизни или здоровью", - сказали в пресс-службе МИД Украины агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В министерстве указали, что по состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия. Очаги возгорания находятся примерно в 70 км от города Анталия, 20 км от зоны отелей в районе Манавгат и в районе Аксеки в 50 км от побережья.

"В то же время в течение 29 июля возникли новые пожары недалеко от Мармариса (район Армуталан) и Бодрума (район Гюверджинлик, провинция Мугла). В Бодруме в непосредственной близости от отелей пожар взят под контроль", - проинформировало МИД Украины.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинских граждан немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.