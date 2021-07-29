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21:01 29.07.2021

Премьер Эстонии опасается, что ситуация с мигрантами в Литве затронет остальные страны Балтии

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Премьер Эстонии опасается, что ситуация с мигрантами в Литве затронет остальные страны Балтии

Правительство Эстонии на заседании в четверг обсудило ситуацию на литовско-белорусской границе и одобрило предложения министра обороны Калле Лаанета (Kalle Laanet) о содействии Литве при сотрудничестве со странами Балтии.

"Нападение на Литву затронет также Эстонию и Латвию, и в ближайшем будущем я планирую обсудить разрешение кризиса со своими коллегами в других странах Балтии. Волна прибывающих в Литву беженцев - это организованная гибридная атака, которая затрагивает все страны Балтии. Мы полностью поддерживаем Литву", - сказала премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallasd), слова которой приводит пресс-служба правительства.

Как заявил министр обороны Лаанет, "ситуацию осложняют предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2021" и воинские части, которые на этот период будут размещены у границ стран Балтии".

Он отметил, что Эстония уже оказывает Литве практическую помощь.

"Мы отправили заградительную колючую проволоку для укрепления границы, МВД отправило группу эстонских полицейских ESTPOL5. Кроме того, мы отправим Литве беспилотные летательные аппараты Сил обороны и готовы оказать поддержку в проведении закупок и получении дополнительной заградительной проволоки", - сказал министр обороны.

Кроме того, министерство иностранных дел активизирует сотрудничество и контакты в различных форматах обеспечения международной поддержки, с Литвой будут рассмотрены возможности дальнейших действий против лиц и организаций, организующих незаконную миграцию.

Под руководством Государственной канцелярии в Эстонии готовится межведомственный план действий в поддержку правительства Литвы.

По данным спецслужб Литвы, по состоянию на четверг на границе с Беларусью в этом году задержаны 3 145 мигрантов - в 39 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 нелегал. В 2019 году - 46.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы и называют ее "гибридной войной".

Теги: #правительство #мигранты #литва #эстония
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