События

20:51 29.07.2021

Примерно в 170 странах уже получили миллиард доз британской вакцины AstraZeneca - Джонсон

1 мин читать
Примерно в 170 странах уже получили миллиард доз британской вакцины AstraZeneca - Джонсон

Уже миллиард доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета поставили в 170 стран мира по фактической стоимости, заявил в четверг премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Один миллиард доз вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca уже поставлены в 170 стран", - написал Джонсон в твиттере.

"Эта британская вакцина, распространяемая по себестоимости, спасает жизни по всему миру", - подчеркнул британский премьер.

Он выразил надежду, что совместными усилиями страны смогут достичь глобальной вакцинации к концу 2022 года и восстановиться от пандемии COVID-19.

В большинстве европейских стран препарат AstraZeneca применяют для вакцинации только определенных групп населения, в частности, из-за побочных эффектов вакцины. В Норвегии, Испании, КНДР и вовсе отказались от вакцины AstraZeneca.

В начале июня британский премьер призвал лидеров "группы семи" взять на себя обязательство вакцинировать от COVID-19 население всего мира к концу 2022 года.

"Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины. Я призываю моих коллег - лидеров "группы семи" присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии, и обещаю, что мы никогда не допустим повторения разрухи, вызванной коронавирусом", - говорится в распространенном тогда заявлении премьера.

Теги: #великобритания #вакцина #поставки #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 29.07.2021
Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать врач – Кузин

Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать врач – Кузин

04:37 29.07.2021
Эффективность вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer-BioNTech за полгода снизилась до 84%

Эффективность вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer-BioNTech за полгода снизилась до 84%

23:30 28.07.2021
Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

11:55 22.07.2021
В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

18:34 21.07.2021
В ЮАР будут производить вакцину Pfizer против COVID-19

В ЮАР будут производить вакцину Pfizer против COVID-19

13:27 21.07.2021
Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз ковидных вакцин – Шмыгаль

Украина имеет договоренности на поставку до конца лета 13 млн доз ковидных вакцин – Шмыгаль

00:30 21.07.2021
Регулятор ЕС приступил к экспертизе французской вакцины Vidprevtyn от COVID-19

Регулятор ЕС приступил к экспертизе французской вакцины Vidprevtyn от COVID-19

06:49 20.07.2021
В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

20:18 19.07.2021
Англия сняла почти все антикоронавирусные ограничения

Англия сняла почти все антикоронавирусные ограничения

18:47 19.07.2021
Украина может ввести самоизоляцию на 7-14 дней для въезжающих невакцинированных – селектор в ОП

Украина может ввести самоизоляцию на 7-14 дней для въезжающих невакцинированных – селектор в ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чернигове создан Центр противоминной деятельности

Туроператоры не фиксируют массовых обращений от украинцев или сообщений об угрозе их жизни или здоровью в связи с пожарами в Турции

Премьер Эстонии опасается, что ситуация с мигрантами в Литве затронет остальные страны Балтии

Консультативная миссия ЕС планирует сотрудничать с Нацгвардией Украины в вопросах обеспечения безопасности в районе проведения ООС

Зеленский подписал закон о платежных услугах

Home Depot тестирует систему Bluetooth-активации устройств при продаже для борьбы с оргпреступностью

СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

Дело ОПГ, завладевшей $1,2 миллиона в результате разбойного нападения на офис предприятия в Харькове, направлено в суд – полиция

Суд поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине – прокуратура

По Ближнему Востоку и Северной Африке идет четвертая волна COVID-19, распространяется штамм "дельта" - ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА