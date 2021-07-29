Консультативная миссия ЕС планирует сотрудничать с Нацгвардией Украины в вопросах обеспечения безопасности в районе проведения ООС

Военнослужащие Национальной гвардии Украины провели встречу с представителями Консультативной миссии ЕС, в ходе которой стороны обсуждали вопросы общественной безопасности, в частности, специфические условия региона, который подвержен российской агрессии, сообщает пресс-служба группировки НГУ в операции Объединенных сил четверг.

"Сотрудничество с Консультативной миссией Европейского Союза позволит военнослужащим НГУ не только получать ценный опыт стран Европы в сфере охраны общественного порядка, а также - делиться нашими собственными идеями и опытом. Это означает, что такое сотрудничество является взаимовыгодным для всех сторон, ведь у каждого есть возможность получить новые знания", - заявила по этому поводу офицер (по международному сотрудничеству) родов войск и служб Восточного ТУ НГУ Виктория Калашник.

Как отметил советник по вопросам надлежащего управления и управления человеческими ресурсами Харьковского регионального представительства Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Ове Уруп-Мадсен (Дания), Консультативная миссия ЕС прибыла на Донбасс для получения базовой информации о специфике деятельности правоохранительных органов в регионе.

"Цель визита - налаживание контактов со всеми партнерами, обеспечивающими правопорядок и безопасность на этой территории. Мы верим, что совместными усилиями всех причастных партнеров можно построить безопасность в громадах региона. И Национальная гвардия Украины является ключевым игроком в этой сфере", - подчеркнул советник.

Уточняется, что представители Консультативной миссии ЕС заверили, что остались довольны встречей и желают развивать сотрудничество в сфере вопросов безопасности в регионе.