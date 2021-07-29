Home Depot тестирует систему Bluetooth-активации устройств при продаже для борьбы с оргпреступностью

Home Depot Inc., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, запустила пилотный проект активации дорогостоящих товаров в момент оплаты с использованием технологии Bluetooth, сообщает MarketWatch. Этот проект важен для компании, несущие серьезные потери от многочисленных краж в магазинах, которые совершают организованные группы преступников.

Данная программа была разработана в сотрудничестве с рядом производителей инструментов и домашнего оборудования, включая Stanley Black & Decker. Home Depot планирует также применять эту технологию при продаже дорогостоящих товаров, используемых для оборудования "умного дома". Все эти товары будут работать только после их оплаты.

"Ценность любого инструмента заключается в его работоспособности. Если он не рабочий, то нет смысла его красть", - объяснила пресс-секретарь Home Depot Кристина Корнел.

В последнее время в магазинах Home Depot участились случаи краж. В компании связывают это с деятельностью организованных преступных группировок, которые впоследствии перепродают краденые товары. В Home Depot есть подразделение, занимающееся мониторингом таких преступлений и взаимодействующее с правоохранительными органами.

Котировки акций Home Depot растут на 0,3% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость компании выросла на 23,5% с начала 2021 года, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 14,3% за этот период.