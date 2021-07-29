События

19:59 29.07.2021

Home Depot тестирует систему Bluetooth-активации устройств при продаже для борьбы с оргпреступностью

1 мин читать
Home Depot тестирует систему Bluetooth-активации устройств при продаже для борьбы с оргпреступностью

Home Depot Inc., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, запустила пилотный проект активации дорогостоящих товаров в момент оплаты с использованием технологии Bluetooth, сообщает MarketWatch. Этот проект важен для компании, несущие серьезные потери от многочисленных краж в магазинах, которые совершают организованные группы преступников.

Данная программа была разработана в сотрудничестве с рядом производителей инструментов и домашнего оборудования, включая Stanley Black & Decker. Home Depot планирует также применять эту технологию при продаже дорогостоящих товаров, используемых для оборудования "умного дома". Все эти товары будут работать только после их оплаты.

"Ценность любого инструмента заключается в его работоспособности. Если он не рабочий, то нет смысла его красть", - объяснила пресс-секретарь Home Depot Кристина Корнел.

В последнее время в магазинах Home Depot участились случаи краж. В компании связывают это с деятельностью организованных преступных группировок, которые впоследствии перепродают краденые товары. В Home Depot есть подразделение, занимающееся мониторингом таких преступлений и взаимодействующее с правоохранительными органами.

Котировки акций Home Depot растут на 0,3% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость компании выросла на 23,5% с начала 2021 года, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 14,3% за этот период.

Теги: #преступность #сша #ритейлер #противодействие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:16 29.07.2021
Блинкен поддержал план Всемирной организации здравоохранения продолжить исследовать происхождение COVID-19

Блинкен поддержал план Всемирной организации здравоохранения продолжить исследовать происхождение COVID-19

07:09 29.07.2021
Сенаторы угрожают блокировать кандидатов на государственные посты, если санкции против "Северного потока 2" не будут введены

Сенаторы угрожают блокировать кандидатов на государственные посты, если санкции против "Северного потока 2" не будут введены

04:37 29.07.2021
Эффективность вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer-BioNTech за полгода снизилась до 84%

Эффективность вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer-BioNTech за полгода снизилась до 84%

01:02 29.07.2021
Белый дом объявил о планах усиления киберзащиты важнейших инфраструктурных объектов

Белый дом объявил о планах усиления киберзащиты важнейших инфраструктурных объектов

22:48 28.07.2021
Замглавы ОП Машовец обсудил подготовку визита Зеленского в США с американским атташе

Замглавы ОП Машовец обсудил подготовку визита Зеленского в США с американским атташе

19:59 28.07.2021
Байден заявил, что провел встречу с Тихановской

Байден заявил, что провел встречу с Тихановской

19:35 28.07.2021
Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработкам и испытаниям военной техники – Минобороны

Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработкам и испытаниям военной техники – Минобороны

11:38 28.07.2021
Дата совместного визита главы МИД и руководителя ОП в Вашингтон прорабатывается – Кулеба

Дата совместного визита главы МИД и руководителя ОП в Вашингтон прорабатывается – Кулеба

07:51 28.07.2021
Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

07:02 28.07.2021
Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Консультативная миссия ЕС планирует сотрудничать с Нацгвардией Украины в вопросах обеспечения безопасности в районе проведения ООС

Зеленский подписал закон о платежных услугах

СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

Дело ОПГ, завладевшей $1,2 миллиона в результате разбойного нападения на офис предприятия в Харькове, направлено в суд – полиция

Суд поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине – прокуратура

По Ближнему Востоку и Северной Африке идет четвертая волна COVID-19, распространяется штамм "дельта" - ВОЗ

Украинские военные успешно провели испытания 122 мм реактивного снаряда "Тайфун-1" для РСЗО "Верба" – Минобороны

Шестеро кубинских военачальников скончались за последние десять дней - СМИ

С начала года в киевском метро составили почти 2,5 тыс админпротоколов на "антимасочников" – пресс-служба метрополитена

В Карпатах в туристов попала молния, пострадало 3 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА