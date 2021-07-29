СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать", - сказал Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ в четверг, передает телеканал "Украина 24".

По словам Данилова, практика выездных заседаний будет регулярной для привлечения к заседаниям СНБО органов самоуправления.

Ранее источник агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что выездное заседание СНБО пройдет 30 июля в Донецкой области. По его словам, СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.

Как сообщалось, 16 июля по итогам очередного заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов сообщил, что через две недели по предложению президента Украины Владимира Зеленского Совет вновь обсудит вопрос восточной границы Украины.