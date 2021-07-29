Дело ОПГ, завладевшей $1,2 миллиона в результате разбойного нападения на офис предприятия в Харькове, направлено в суд – полиция

Обвинительные акты в отношении организатора и двух участников группы, подозреваемой в разбойном нападении на офис и присвоении $1,2 млн, направлены в Фрунзенский районный суд Харькова.

"Злоумышленников будут судить за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) и ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья человека, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до 15 лет тюрьмы", - сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года трое мужчин проникли на территорию офиса, напали на учредителя общества с ограниченной ответственностью, били его и угрожали пистолетом. Связав мужчину пластиковыми хомутами, они нашли ключи от сейфа и завладели принадлежащими ему деньгами и другими материальными ценностями, после чего скрылись с места происшествия.

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области сразу установили трех лиц, причастных к совершению разбоя. Среди них - двое харьковчан, ранее судимых за убийство, похищение человека, разбой и имущественные преступления.