С начала года в киевском метро составили почти 2,5 тыс админпротоколов на "антимасочников" – пресс-служба метрополитена

С начала 2021 года в киевском метрополитене было составлено 2 437 административных протоколов, которые связаны с нарушениями правил карантина, и, в большинство случаев, касаются нежелания соблюдать масочный режим пассажирами, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в четверг.

"С лицами, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что информирование в аудио и визуальном формате относительно обязательного соблюдения масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно.

"В то же время важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом. Призываем пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда", - резюмируют в киевском метро.