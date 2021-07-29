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17:26 29.07.2021

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра", - сказано в сообщении в Facebook.

Также вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы российских наемников бойцы ВСУ открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #донбасс
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