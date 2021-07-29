События

17:14 29.07.2021

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

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В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Под одним из служебных автомобилей 3 управления ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в четверг днем было обнаружено взрывное устройство.

Как сообщает полиция Луганской области, в 14:22 в дежурную часть Северодонецкой полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях о том, что под одной из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

"Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность", - сказано в сообщении.

Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета.

Сейчас взрывотехники отрабатывают место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством.

"Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы безопасности окружающим гражданам, работникам УСБУ, их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.

Как позже сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба СБУ, "информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности".

"Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже", - рассказали в ведомстве.

 

Теги: #сбу #взрывчатка #полиция #луганская_область
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