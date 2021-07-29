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17:02 29.07.2021

Эвакуация жителей объявлена из-за природных пожаров в турецком городе Мармарисе

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Эвакуация жителей объявлена из-за природных пожаров в турецком городе Мармарисе

Власти турецкого курортного города Мармарис объявили о необходимости эвакуации местных жителей и туристов из-за угрожающих природных пожаров, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По их данным, огонь вплотную подобрался к жилым строениям и гостиницам.

Туристов из двух отелей и четырех вилл в турецком Мармарисе эвакуировали из-за лесных пожаров, сообщает телеканал CNN Turk.

"Пожар возник в лесном массиве района Армуталан в трех километрах от Мармариса, причины возгорания не известны. Пламя стремительно распространялось и оказалось буквально в 100 метрах от некоторых жилых домов и гостиниц. Из-за приближения огня полиция эвакуировала два отеля категории 3* и четыре туристические виллы в качестве меры предосторожности", - пишет портал.

Как сообщили CNN Turk в Ассоциации туроператоров и отельеров Южного Эгейского моря (GETOB), туристов разместили в других отелях подальше от пожаров.

Портал также отмечает, что для тушения лесного пожала рядом с Мармарисом были привлечены беспилотники, несколько вертолетов, а также служащие военно-морских сил.

Сложная ситуация складывается и в другом курортном районе - Бодруме. Там также огонь приблизился непосредственно к городской черте.

Ранее турецкая пресса сообщила, что не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, еще 58 человек отправлены в больницу.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии.

Теги: #пожары #турция
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