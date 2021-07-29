Проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время распространится на 1 тыс. громад - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время планируют распространить на 1 тыс. громад.

"Приоритетным для меня заданием является усиление безопасности в территориальных громадах. Ключевым проектом в этом плане – является "Полицейский офицер громады", который на сегодняшний день работает в 368 громадах", - сказал он на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ в четверг в Киеве.

По его словам, в ближайшей перспективе планируется распространить данный проект почти на 1 тыс. громад, подготовив для этого до 2 тыс. полицейских.